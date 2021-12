Die Ausweitung der Interaktionen mit den Ländern der Region ist die Politik der 13. Regierung

Teheran (IRNA) - Bei einem Treffen mit dem tadschikischen Botschafter in Teheran Nizamuddin Zahedi in Teheran betonte der iranische Minister für Kultur und islamische Führung die Ausweitung der bilateralen Interaktionen in verschiedenen kulturellen und künstlerischen Bereichen und nannte die Ausweitung der Interaktionen mit Ländern der Region die Politik der 13. Regierung.

„Die Tatsache, dass Iran und Tadschikistan ohne Vermittler und Übersetzer dieselbe Sprache sprechen, zeigt die Tiefe der kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Nationen und wir betrachten die tadschikische Regierung als unseren Bruder, Freund und Nachbarn“, erklärte Mohammad Mahdi Esmaeili am Montag. „Iran und Tadschikistan haben eine gemeinsame alte Geschichte, auf die man stolz ist, und die Iraner haben sich immer mit den Menschen dieses Landes gemeinsam gefühlt“, fügte er hinzu. „Die definitive Politik der 13. Regierung in der Islamischen Republik Iran besteht darin, die Interaktionen mit Ländern in der Region sowie persischsprachigen Ländern und zentralasiatischen Ländern auszuweiten“, betonte er. „Das Ministerium für Kultur und islamische Führung begrüßt und unterstützt die Durchführung der Tadschikistan-Kulturwoche in Teheran und anderen iranischen Städten“, sagte Esmaili. Mit Blick auf die kulturellen und künstlerischen Gemeinsamkeiten beider Länder sagte der tadschikische Botschafter in Teheran: „In der neuen Regierung tritt die bilaterale kulturelle Zusammenarbeit beider Länder in eine neue Phase. Wir hoffen, dass in dieser Zeit die kulturelle Zusammenarbeit stärker als bisher entwickelt und umgesetzt wird.“ „Der Besuch von Herrn Raisi in Tadschikistan markiert den Beginn einer neuen Phase der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere in kulturellen und künstlerischen Angelegenheiten“, fuhr er fort. „Kulturelle und religiöse Gemeinsamkeiten im Laufe der Geschichte bieten eine gute Plattform für das Wachstum der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern“, stellte er fest.