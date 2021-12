Drei neue Kriegsschiffe schließen sich der IRGC-Marine an

Tangsiri sagte, dass sich die Jugendlichen der Bedeutung des Persischen Golfs und der Tatsache bewusst sein sollten, dass er über lebenswichtige Ressourcen und Kapazitäten verfügt.

'Für 9 Märtyrer, die im direkten Kampf mit den Amerikanern geopfert wurden, konnten wir ihnen dank des allmächtigen Gottes 9 denkwürdige Ohrfeigen geben, und heute haben sie die Souveränität der Islamischen Republik im maritimen Bereich verwirklicht.', so er.

Der Kommandant der IRGC-Marine kündigte auch die Aufnahme von drei neuen Schiffen in diesem Jahr an.

Er fügte hinzu: 'In den acht Jahren der heiligen Verteidigung, als der Irak mit all seiner Ausrüstung und Hilfe am Iran verzweifelte, traten die Amerikaner 1987 in einen direkten Konflikt mit dem Iran im Persischen Golf ein, um Saddams Armee zu unterstützen. '

Zuvor sagte der Kommandant der iranischen Marine, Konteradmiral Hossein Khanzadi, dass die starke Präsenz der Seestreitkräfte sowohl der Armee als auch des IRGC jede Aggression der Feinde abgeschreckt habe, und fügte hinzu, dass sie wisse, dass jede Bedrohung eine vernichtende Reaktion erfahren würde.