Vorführung der restaurierten Version von 'The Cow' in Berlin

Laut der Öffentlichkeitsarbeit der Farabi Kino-Stiftung wird die restaurierte Version des Films 'The Cow' von Dariush Mehrjoui im ​​Transtopia Kulturzentrum in Berlin am Rande der Veranstaltung 'Die neue Welle des iranischen Kinos' gezeigt.

Dieses Programm wird Ende Mai 2021 in Deutschland stattfinden.

'The Cow' wurde vor sieben Jahren unter Beteiligung und Zusammenarbeit der Kino-Organization, der Nationales Filmhaus des Iran und des Aria Cinema Pioneers Laboratory restauriert.

Der Film basiert auf dem Buch 'Azaradan-e Beyel' geschrieben von Gholam Hossein Saedi wurde im Jahr 1969 von Dariush Mehrjoui inszeniert und produziert.