Die Wiederherstellung der palästinensischen Rechte ist eine globale Verantwortung

In einer am Montag in arabischer Sprache veröffentlichten Erklärung verurteilte Saeid Khatibzadeh nachdrücklich die neue Runde brutaler Angriffe des zionistischen Regimes gegen das Volk in Palästina und im Gazastreifen, die zum Martyrium von Dutzenden Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, führten.

Er verurteilte nachdrücklich die Angriffe, die eindeutig gegen die Menschenrechte, das humanitäre Recht und das Völkerrecht verstoßen.

„Das palästinensische Volk, das darum kämpft, alle seine Rechte wiederzugewinnen, hat ein inhärentes und natürliches Recht, sich selbst zu verteidigen. Solange die standhafte Nation Palästina alle ihre Rechte erlangt und ihre Souveränität über das gesamte Land Palästina ausübt, ist legitimer Widerstand der einzige Weg, um der Aggression und Besetzung dieses Regimes entgegenzuwirken”, fügte er hinzu.

„Der Iran fordert die Regierungen und internationalen Organisationen auf, ihre inakzeptable Neutralität gegenüber dem Angreifer zu beenden“, betonte er.

„Die Islamische Republik Iran ist der Ansicht, dass die kriminellen Handlungen des Besatzungsregimes in Jerusalem ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind und als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden sollten“, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums.

„Wir warnen die internationale Gemeinschaft, dass das zionistische Regime versucht, gefährliche Ziele zu erreichen, indem es versucht, Unsicherheit und Instabilität in der gesamten Region zu schaffen, was letztendlich den Weltfrieden und die Sicherheit gefährden wird“, sagte er weiter.