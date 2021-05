Die Verteidigung gegen Unterdrückung und Aggression ist das unveräußerliche Recht der Palästinenser

Laut IRNA sagte Majid Takht-e Ravanchi am Sonntag auf der Sitzung des Sicherheitsrates zur Überprüfung der jüngsten Ereignisse in Palästina: „Gleichzeitig mit diesem Treffen begehen die Kräfte des israelischen Regimes ein echtes Massaker in Palästina, insbesondere im Gazastreifen. Bis heute sind 192 Menschen gestorben, darunter 58 Kinder und 34 Frauen.“

„Die Frage ist, warum israelische Streitkräfte solche Verbrechen begehen. Weil die Palästinenser ihre Stimme gegen die israelischen Streitkräfte erhoben haben, die ihr Land in den palästinensischen Vierteln Ostjerusalems, in Sheikh Jarrah und Silwan und in anderen Gebieten erobern wollen“, fügte er hinzu.

„Sie protestieren gegen die Zerstörung ihrer Häuser, in denen sie seit Generationen leben. Sie widersetzen sich Zwangsräumungen aus ihren Häusern und protestieren gegen den Angriff israelischer Sicherheitskräfte auf muslimische Anbeter in der Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan“, betonte Takht-e Ravanchi.

„Deshalb hat das israelische Regime die schlimmsten internationalen Verbrechen begangen, nämlich Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, stellte er fest.

„In den letzten Tagen haben sich die Vereinigten Staaten geweigert, eine einfache Erklärung des Sicherheitsrates abzugeben, in der ein Ende der israelischen Bombardierung des Gazastreifens gefordert wird. Die Vereinigten Staaten haben ihre feste Unterstützung für dieses Besatzungsregime gezeigt“, sagte er weiter.