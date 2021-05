Irans Kupferbergbaukapazität beträgt 100 Millionen Tonnen pro Jahr

Assadullah Keshavarz sagte am Sonntag, dass der Kupferpreis auf dem Weltmarkt in den letzten Monaten aufgrund der Wiederherstellung inaktiver Kupferminen in den letzten 20 Jahren gestiegen sei.

„Derzeit gibt es 4 Kupferkathodeneinheiten mit einer Kapazität von 512.000 Tonnen im Land“, fügte er hinzu.

Experten gehen davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren mindestens 35% der Autos weltweit elektrifiziert werden. Auf dieser Grundlage wird ein sehr geeigneter Markt für Kupfermetall geschaffen.

Der derzeitige Pro-Kopf-Kupferverbrauch in der Welt beträgt 3,2 kg.