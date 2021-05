Zarif trifft sich mit Bashar al-Assad

Bei diesem Treffen zeigte sich Mohammad Javad Zarif zufrieden mit den Vorbereitungen der syrischen Regierung auf die Präsidentschaftswahlen und kündigte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die erfolgreiche Durchführung der Wahlen in Syrien an.

In Bezug auf die Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten Gebieten betonte er die Notwendigkeit des Beitritts internationaler Organisationen sowie der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, um die Rechte des palästinensischen Volkes und der Heiligen Quds zu verfolgen, und betonte die Rolle der Pionier-Länder in dieser Hinsicht.

Der iranische Außenminister informierte den syrischen Präsidenten auch über die neuesten Entwicklungen in den Wiener Gesprächen sowie über die regionalen Bewegungen der Islamischen Republik Iran in Bezug auf andere Länder in der Region.