Rohani: Wahlen sind es nicht wert, zu lügen und zu verleumden

'Hassan Rohani' sagte heute, Mittwoch, in einer Kabinettssitzung: "Im Ramadan stehen die Türen der Barmherzigkeit Gottes den Menschen offen und es besteht keine Notwendigkeit, eine Karte vorzuzeigen, und es gibt auch keine Verzögerung. Der ganze Monat Ramadan ist die Gnade Gottes."

In Bezug auf die Präsidentschaftswahlen erinnerte er: "In den Menschenrechten ist Gottes Wille einzugreifen und der rechte Inhaber muss verzeihen. Aber wie wertvoll ist die Wahl und der Machtwechsel und ein Tisch, an dem eine Person das Volk lügt, verleumdet und diskreditiert?"

Der Präsident erklärte, dass Lügen eine große Sünde sei und sagte: "Der Prophet (PBUH) sagt, dass Ihre Prüfung nicht für Gebet und Hajj ist, sondern für die Wahrheit der Sprache und des Vertrauens. Wenn Sie die Wahrheit gesagt haben und ein guter Treuhänder waren, sind Sie ein wahrer Muslim."



In Bezug auf die Explosion der Schule von Sayyid al-Shuhada in Afghanistan, bei der eine Gruppe von Schülerinnen bei der Explosion getötet und verletzt wurde, sagte Rohani: "In diesen Tagen ereigneten sich sehr traurige Vorfälle. Der Vorfall in Afghanistan war sehr herzzerreißend und unerträglich. Was bedeutet das Töten eines Schulmädchens und diese Menschen diskreditierten den Islam?

Er sagte auch, dass der Westen und die Vereinigten Staaten eine Stellvertretergruppe gegen die Region und Palästina gebildet haben: die Morde in Syrien, Irak, Afghanistan, Libanon, Bahrain, Pakistan, Jemen, Afrika, Nordafrika und jedem anderen Land und seine Umgebung werden von denselben Proxy-Gruppen durchgeführt.