Der in Italien hergestellte Astraznka-Impfstoff im Iran zugelassen

Teheran (IRNA) - Ein Sprecher der iranischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde kündigte die Erteilung einer Notfallgenehmigung für den in Italien hergestellten Impfstoff Oxford-Astrazenka in Iran an.

"Die iranische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde erteilte eine Notfallgenehmigung für den in Italien hergestellten Impfstoff Oxford-Astersenka. Bisher wurde im Iran die Notverwendungslizenz (EUA) für den von Südkorea, Russland und Italien hergestellten Impfstoff Oxford-Astersenka ausgestellt", schrieb Kianoosh Jahanpour am Mittwoch auf Twitter. Bisher hat die iranische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Notfalllizenzen für Sputnik V-Impfstoffe in Russland, Sinopharm in China und Kovacxin in Indien ausgestellt. Nach dem jüngsten Bericht des Gesundheitsministeriums wurden bisher etwa 3,2 Millionen Dosen Corona-Impfstoff in den Iran importiert. Das Corona-Impfprogramm befindet sich jetzt im Iran nach der ersten Phase, an dem Gesundheitspersonal teilnahm, in der zweiten Phase für die Impfung älterer Menschen über 80 Jahre.