Außenminister Zarif reist nach Syrien

Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif reiste am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen Delegation nach Syrien, um bilaterale und regionale Fragen zu erörtern und die neuesten Entwicklungen in den besetzten Gebieten zu überprüfen.

Während dieser Reise wird der Außenminister nicht nur mit hochrangigen syrischen Regierungsbeamten zusammentreffen, sondern auch mit den Führern der in Syrien lebenden palästinensischen Gruppen zusammentreffen und die neuesten Entwicklungen in Palästina erörtern.