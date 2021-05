'Sorena' unter den Top 10 Robotern des Jahres 2020

Laut dem Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie ist der Iran eines der Länder, die in der Lage sind, Roboterwissenschaft und -technologie zu entwickeln und einheimische Technologieaktivisten haben große Fortschritte in diese Richtung gemacht.

Der Iran konnte seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet unter Beweis stellen, indem er den humanoiden Roboter Sorena herstellte.

Sorena 4 ist der Name der vierten Generation des Roboters, eines im Iran hergestellten Humanoiden, der am 14. Dezember 2009 in Anwesenheit von Sorena Sattari, Vizepräsidentin für Wissenschaft und Technologie, enthüllt wurde.

Dieser Roboter wurde 2009 auch von der International Association of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) in Betracht gezogen.