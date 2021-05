Die Massenproduktion des Corona-Impfstoffs „Coviran Barekat“ beginnt in Alborz

Karaj (IRNA) - Die Massenproduktion des iranischen Corona-Impfstoffs „Coviran Barekat“ begann am Dienstag in der Pharmastadt Barekat in Anwesenheit des Leiters des Hauptquartiers von der Ausführung des Befehls des Imam Khomeini (EIKO).

„Die erste Phase der Produktion des Corona-Impfstoffs „Coviran Barekat“ hat heute offiziell begonnen. Bis Juli dieses Jahres werden etwa 10 Millionen Dosen dieses Impfstoffs angeboten“, erklärte der Gouverneur von Alborz, Azizollah Shahbazi, am Dienstag. „Diese Provinz wird mit ihren vorhandenen Kapazitäten zum Drogenzentrum des Landes. 70% der Drogenproduktion des Landes befindet sich in dieser Provinz“, fügte er hinzu. „Heute erleben wir in Alborz den Beginn der Produktion eines wichtigen und strategischen Produkts für das Land“, betonte er.