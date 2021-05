Wir haben viele Fortschritte in den Verteidigungssystemen gemacht

Dem IRGC-Informationsbasis Bericht zufolge sprach Brigadegeneral Ali Hajizadeh am Rande der Einführungsfeier des neuen Kommandanten der Luftverteidigungsbasis Khatam al-Anbia über die Erfolge auf dem Gebiet der Luftverteidigungssysteme.

Er sagte, dass in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Erforschung und dem Bau von Verteidigungssystemen erzielt wurden, einschließlich Radar-, Raketen- und elektronischer Kriegssysteme, und Iran heute Ergebnisse und Produkte erzielt habe.

Der Kommandeur der IRGC-Luftwaffe fügte hinzu: "Die Verwendung dieser Systeme erfordert eine sehr genaue Steuerung und Kontrolle, und dies ist eine Verteidigungsarbeit, die sich von einer Offensivarbeit unterscheidet."

"Heute hat sich dieser Kontrollbefehl in mehreren Phasen weiterentwickelt, und wir erleben weitere Änderungen in diesem Bereich, und bei der Verwendung der Systeme werden möglicherweise die in der Vergangenheit bestehenden Mängel verringert", wies Hajizadeh hin.