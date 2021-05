Teheran fordert Bagdad nachdrücklich auf, die Sicherheit der diplomatischen Zentren Irans zu gewährleisten

Saeid Khatibzadeh machte die Bemerkungen bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Montag, als er über einen Angriff einiger Demonstranten auf das iranische Konsulat in der irakischen heiligen Stadt Karbala am 9. Mai 2021 sprach.

„Von Anfang an haben wir über unser Generalkonsulat und die Botschaft in Bagdad Kontakt mit den zuständigen Behörden im Irak aufgenommen, und die Täter wurden behandelt“, fügte er hinzu.

„Der Iran verurteilt einen solchen Angriff nachdrücklich“, sagte Khatibzadeh und betonte, dass der Irak seine Pflichten erfüllen sollte, um die diplomatischen Plätze des Iran gemäß der Konvention von 1961 sorgfältig zu sichern.

Andererseits verwies er auf die Wiener Gespräche und bestand darauf, dass die Position des Iran bekannt sei, und äußerte seine Hoffnung, dass die Verhandlungen in einer ruhigen Atmosphäre stattfinden werden.

Die erste Sitzungsrunde der Gemeinsamen Kommission des Umfassenden Plans für gemeinsame Maßnahmen (JCPOA) begann am 17. April.

Wie er bemerkte, sind die Gespräche in Wien in die Phase der Ausarbeitung von Texten zur Atomfrage und Aufhebung von Sanktionen eingetreten.