In Trauer über die brutale Ermordung afghanischer Mädchen

Teheran (IRNA) - Die Menschen in Westkabul kommen in den letzten Tagen des heiligen Monats Ramadan an, als die Hitze des Verlustes ihrer Schulmädchen sie in Trauer verwandelt hat und die Stadt von Verzweiflung und Traurigkeit überschattet wird.

Am Samstagabend, dem 25. des heiligen Monats Ramadan, fanden drei Explosionen von ISIL-Kriminellen vor einer schiitischen Mädchenhochschule im Westen Kabuls, auch bekannt als Sayyid al-Shuhada, statt und wurden mehr als 200 Menschen getötet und verwundet, von denen die meisten die unterdrückten Mädchen dieser Schule sind. Dies ist nicht das erste Mal, dass Terroristen solche Verbrechen vor Mädchenschulen begangen haben. Wenn dieses Verbrechen in Europa stattfinden würde, würden sie eine Woche lang in ganz Europa öffentlich trauern und so laut schreien, dass alle Menschen auf der Welt wissen würden, was für ein Verbrechen stattgefunden hat. Aber wie unterdrückt die Schiiten Afghanistans sind, dass die Menschenrechtsinstitutionen und die Vereinten Nationen geschwiegen haben und diese Verbrechen nicht einmal zu verurteilen scheinen. Zweifellos wird das Blut dieser Unterdrückten der Präsenz des von den USA gesponserten IS in Afghanistan bald ein Ende setzen. Das Blut der Unterdrückten wird niemals verschwendet werden. Es ist definitiv nicht zulässig, angesichts solcher Verbrechen zu schweigen, und jeder Muslim muss diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Unmenschlichkeit und den Anti-Islam verurteilen. Es ist zu hoffen, dass die afghanische Regierung in der Lage sein wird, die Sicherheit der unterdrückten Bevölkerung Afghanistans zu gewährleisten, indem sie dem Beispiel des Kampfes von Genaral Soleimani gegen den IS folgt. Eine Dimension davon ist die Ausweitung der Mobilisierung der Bevölkerung, um die Sicherheit von Städten und Dörfern zu gewährleisten .