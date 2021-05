Zarif: Alle sollten sich gegen den staatenlosen IS zusammenschließen

"Wir trauern um die unschuldigen und fastenden Mädchen, die unterdrückte Opfer der Takfiris des IS waren; Die Takfiris, die zeigten, dass sie dem Islam und der Menschheit fremd sind", schrieb Mohammad Javad Zarif auf seinem Twitter-Konto.

Zarif fügte hinzu: "Es ist an der Zeit, dass alle, die ein Herz für den Islam und Afghanistan haben, den Brudermord beenden und sich zusammenschließen, um das Feld auf staatenlosen IS zu beschränken."

In der Nähe einer Schule in Kabul ist am Samstagabend eine Bombe explodiert. Dabei kamen nach Angaben mindestens 55 Menschen ums Leben, mehr als 151 weitere wurde verletzt.

Unter den Opfern eines Anschlags in Kabul befinden sich viele junge Mädchen, die gerade die Schule verließen.