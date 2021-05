Teheran (IRNA) - Am zweiten Tag der Gewichtheben-Weltmeisterschaft in Thailand brach Ruhollah Rostami, der nationale Gewichtheber unseres Landes in der 80-kg-Kategorie, den Weltrekord und gewann die Goldmedaille.

Die Goldmedaille dieser Wettbewerbe in der Gewichtsklasse 80kg ging an iranischen Gewichtheber Rostami, der 241 kg hob. Die Vertreter aus Georgien und Thailand belegten die Plätze zwei und drei. 60 Gewichtheber aus 9 Ländern haben an der Paralympischen Weltmeisterschaft teilgenommen, die derzeit in Thailand stattfindet.