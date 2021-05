Palästina ist das am häufigsten vorkommende Problem der islamischen Ummah

Ayatollah Ali Khamenei sprach heute Nachmittag am letzten Freitag des heiligen Monats Ramadan anlässlich des Internationalen Tages von Quds die islamische Ummah und das iranische Volk an und betonten: "Der Kampf gegen das grausame zionistische Regime ist die Bekämpfung von Unterdrückung und Terrorismus, was eine öffentliche Pflicht ist."

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution betrachtete die Normalisierung der Beziehungen zu mehreren schwachen Regierungen nicht als Hindernis für die rückläufige Bewegung des Besatzungsregimes.

"Das Thema Palästina ist immer noch das wichtigste und lebendigste gemeinsame Thema der islamischen Ummah. Die Politik des tyrannischen kapitalistischen Systems hat die Hand einer Nation von ihrer Heimat, ihrem Haus und ihrem angestammten Land abgeschnitten und darin ein terroristisches Regime und ein fremdes Volk etabliert", sagte er.

"Die Europäer behaupten, die Juden während der Jahre des Zweiten Weltkriegs unterdrückt zu haben, daher müssen die Juden gerächt werden, indem eine Nation in Westasien vertrieben und Gräueltaten in diesem Land begangen werden! Dies ist die Logik, auf die sich die westlichen Regierungen mit ihrer unerschütterlichen und wahnsinnigen Unterstützung für das zionistische Regime verlassen haben."

Ayatollah Ali Khamener fügte hinzu: "Die Zionisten haben das besetzte Palästina vom ersten Tag an zu einer Basis des Terrorismus gemacht. Israel ist kein Land, sondern eine terroristische Garnison gegen das palästinensische Volk und andere muslimische Nationen. Der Kampf gegen dieses elende Regime ist der Kampf gegen die Unterdrückung und der Kampf gegen den Terrorismus; Und das ist eine öffentliche Pflicht."

Laut ihm hat heute sich das Kräfteverhältnis zugunsten der islamischen Welt verschoben. Verschiedene politische und soziale Ereignisse in Europa und den Vereinigten Staaten haben der Welt die tiefen strukturellen, verwaltungstechnischen und moralischen Schwächen des Westens gezeigt.

"Die US-Wahlskandale und der skandalöse Test ihrer arroganten Führer sowie die gescheiterte einjährige Konfrontation mit der Corona in den USA und Europa und ihren peinlichen Randgebieten sowie die jüngsten politischen und sozialen Turbulenzen in den wichtigsten Ländern Europas sind alle Anzeichen für den Niedergang des Westens", so er.

Er fuhr fort: "Auf der anderen Seite das Wachstum der Widerstandskräfte in den sensibelsten islamischen Regionen, das Wachstum ihrer Verteidigungs- und Offensivfähigkeiten, das Wachstum des Selbstbewusstseins und der Motivation und Hoffnung in muslimischen Nationen, das Wachstum der islamischen und koranischen Parolen, ist ein Zeichen des Glücks, das eine bessere Zukunft verspricht."

Khamenei betrachtete zwei Dinge als wichtige Faktoren, die die Zukunft bestimmen: Erstens - und vor allem - die Fortsetzung des Widerstands innerhalb der palästinensischen Gebiete und die Stärkung der Linie von Dschihad und Martyrium und zweitens die weltweite Unterstützung muslimischer Regierungen und Nationen auf der ganzen Welt für die palästinensischen Mudschahedin .