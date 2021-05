Die Quds-Einheit der Islamischen Revolutionsgarden hat die US-Macht in der Region geschwächt

„Die Kunst der Quds-Streitkräfte bestand nicht nur darin, die US-Streitkräfte in der Region zu besiegen, sondern auch die gesamte Region gegen die Präsenz der US-Streitkräfte in dieser Region anzuregen“, fügte er in einem Fernsehinterview hinzu.

„Die Vereinigten Staaten sind gezwungen, den Nahen Osten schrittweise zu verlassen, und heute sieht man, dass ein Teil der US-Terrorarmee Afghanistan verlässt, und dieser Abzug ist das Ergebnis des Willens der Nationen”, betonte Hossein Salami.

„Dieser Wille wurde von den Nationen gebildet, deren Land seit langer Zeit von den Amerikanern besetzt ist, wie wir im Irak sehen“, sagte er.

„Wir stehen vor einem neuen politischen Phänomen in der Welt und in der Region“, stellte er fest.