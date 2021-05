Zarif betonte die Legitimität der syrischen Präsidentschaftswahlen

Die Generaldirektion der Information und Sprecher des Außenministeriums kündigte an, Mohammad Javad Zarif, und der syrische Außenminister, Faisal Miqdad, diskutierten am Mittwoch in einem Telefongespräch Fragen von beiderseitigem Interesse im bilateralen, regionalen und internationalen Bereich.

In dem Gespräch betonte Zarif, während er die Unterstützung des Iran für die territoriale Integrität und Souveränität der syrischen Regierung ankündigte, die Notwendigkeit, die Verfassung des Landes und die Legitimität der syrischen Präsidentschaftswahlen zu respektieren.

Andererseits legte Faisal Miqdad einen Bericht über die innere Situation in Syrien, die Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahlen und die Beziehungen des Landes zu seinen Nachbarn vor.

Er lud den iranischen Außenminister zu einem Besuch in Syrien ein und Zarif begrüßte auch die Einladung.