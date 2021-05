2 iranische Para Taekwondo-Kämpfer an der Spitze der Weltrangliste

Nach dem neuen Ranking der Weltföderation; In der Frauenabteilung steht 'Mahtab Nabavi' mit 82,50 Punkten in der Gewichtsklasse - 58 kg (K41) immer noch an erster Stelle.

In dieser Rangliste belegt 'Saeed Sadeghianpour' in der Gewichtsklasse - 61 kg (K42) und 208/50 Punkten den zweiten Platz.

Auch 'Ahmad Narimani' Taekwondo-Kämpfer in der Gewichtsklasse + 75 kg (K42) mit 191,30 Punkten blieb auf dem ersten Platz. In dieser Gewichtsklasse setzte 'Mehdi Bahrami Azar' mit 106/50 Punkten seinen zweiten Platz fort.

Para Taekwondo nimmt zum ersten Mal an den Paralympischen Spielen in Tokio teil, und Mehdi Pourrahnama und Asghar Azizi aus dem Iran haben die Quote für die Teilnahme an diesen Wettbewerben gewonnen.