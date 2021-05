Syrischer Mufti nennt das zionistische Regime eine Bedrohung für ganze Menschheit

Auf dem zweiten internationalen Kongress über al-Quds in Qom bemerkte er, dass der Prophet Muhammad und die Muslime allen Städten bis nach China und Paris die Botschaft des Friedens, der Freundschaft und der Brüderlichkeit übermittelten.

In Bezug auf die Errichtung der Flagge des Islam in der Levante kündigte er die Invasion von Feinden in diesem Land an: „Leider haben einige Menschen die Geschichte zu ihren Gunsten verzerrt und viele Verbrechen begangen. Sie sind in dieses Land eingedrungen, um das göttliche Licht zu zerstören.“

„Sie betrachten das Land Palästina für eine Nation und vertrieben Muslime und Christen aus ihren Häusern“, fügte er hinzu.

Er erklärte, dass die Handlungen der Zionisten nichts mit dem Judentum zu tun hätten und dass die Propheten Israels sie hassen.

„Solange wir an unseren Weg und unsere Ziele glauben, wird Gott der Allmächtige bei uns sein und niemand kann uns widerstehen“, stellte er fest.

Der zweite internationale Kongress der Heiligen Quds begann vor einer Stunde in der Stadt Qom.

Es wird zwei Tage lang mit Vorträgen von 30 wissenschaftlichen und kulturellen Persönlichkeiten aus dem Iran, Palästina, Malaysia, Indien, Afghanistan, Pakistan, Frankreich, Argentinien, Irak, der Türkei, Chile, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Libanon, Syrien, Großbritannien, Kanada und Tunesien fortgesetzt.