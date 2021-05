Bahrainischer Geistlicher: Die Widerstandsachse in der Region verstärkt sich rasch

Sheikh Abdullah al-Daqqaq sagte am Dienstagabend auf dem zweiten Internationalen Kongress der Heiligen Quds in Qom über die Bemühungen westlicher Länder, die Existenz Israels sicherzustellen: „Die Islamische Republik Iran und die Widerstandsachse in der Region sind sehr mächtig und ehrenwert.“

Er erklärte, dass der Quds-Tag allen Muslimen gehöre und alle islamischen Nationen diesen großartigen Tag feiern sollten.

„Mit der Einrichtung dieses Internationalen Tages hat Imam Khomeini alle Muslime aufgefordert, an die Frage Jerusalems und Palästinas zu erinnern“, fügte er hinzu

Der bahrainische Gelehrte bezeichnete Al-Quds als sehr ehrenwert und großartig.

„Wir feiern den Al-Quds-Tag, der ein Zeichen für den Niedergang und die Zerstörung des zionistischen Besatzungsregimes ist“, erklärte er.

„Bald, mit der Erweiterung der Widerstandsachse, werden wir die Befreiung Palästinas und der Al-Aqsa-Moschee sehen, und das usurpierende Israel wird in den Mülleimer der Geschichte werfen“, stellte er fest.

Der zweite internationale Kongress der Heiligen Quds begann vor einer Stunde in der Stadt Qom.

Es wird zwei Tage lang mit Vorträgen von 30 wissenschaftlichen und kulturellen Persönlichkeiten aus dem Iran, Palästina, Malaysia, Indien, Afghanistan, Pakistan, Frankreich, Argentinien, Irak, der Türkei, Chile, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Libanon, Syrien, Großbritannien, Kanada und Tunesien fortgesetzt.