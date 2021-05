Beginn des Internationalen Kongresses der Heiligen Quds in Qom

Teheran (IRNA) - Der zweite internationale Kongress der Heiligen Quds begann am Dienstagabend mit der Anwesenheit nationaler und internationaler Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern in Qom mit dem Ziel, an den Internationalen Tag der Quds zu erinnern.

Die Vorträge dieser Konferenz werden gleichzeitig in persischer, englischer und arabischer Sprache ausgestrahlt. Palästina und Menschenrechte, Palästina und die Tricks des zionistischen Regimes zur Besetzung von Heiligen Quds, UN-Resolutionen zu Heiligen Quds und Palästina sowie die Islamische Ummah gehören zu den wichtigsten Themen dieser Konferenz, die diskutiert werden. Die weitere Programme des Zweiten Internationalen Kongresses der Heiligen Quds ist die Abhaltung einer Poesienacht mit Dichtern aus dem Iran, Syrien, dem Libanon, Pakistan und der Türkei mit dem Schwerpunkt Heiligen Quds und der Aufführung von Hymnen in verschiedenen Sprachen. Der 2. Internationale Kongress der Heiligen Quds am 4. und 5. Mai mit Reden von 30 wissenschaftlichen und kulturellen Persönlichkeiten aus dem Iran, Palästina, Malaysia, Indien, Afghanistan, Pakistan, Frankreich, Argentinien, Irak, der Türkei, Chile, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Libanon, Syrien, England, Kanada und Tunesien gehalten.