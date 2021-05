Araghchi: Die Verhandlungen schreiten voran

Araghchi machte die Bemerkungen am Ende der Sitzung der Gemeinsamen Kommission für den umfassenden gemeinsamen Aktionsplan (JCPOA), die am Samstag in Wien, Österreich, stattfand.

Die Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission wurde am Samstag in Wien unter Beteiligung von Delegationen aus dem Iran und der 4 + 1-Gruppe wieder aufgenommen.

„Dies ist die dritte Gesprächsrunde, und heute haben wir beschlossen, zum Abschluss erneut eine Pause einzulegen. Die Verhandlungen dieser Runde wurden auf verschiedenen intensiven Ebenen geführt“, sagte Araghchi.

Er fuhr fort, dass Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Atomfrage und Sanktionen klarer geworden seien.

„In der Zwischenzeit schreiten die Gespräche voran, aber es kann nicht vorhergesagt werden, wann die Einigung erzielt wird“, betonte er.

„Das Format der Vereinbarung basiert auf der Position des [islamischen] Systems“, sagte er und fügte hinzu, dass die anderen Parteien ihre eigene Position haben, so dass es keine leichte Aufgabe sei, Meinungen zusammenzubringen.

„Der Iran legt großen Wert auf die Aufhebung von Sanktionen in den Bereichen Energie, Automobil, Versicherungen und Häfen sowie auf die Aufhebung von Sanktionen gegen Einzelpersonen und Institutionen“, stellte Araghchi fest.

In den letzten Tagen wurden technische, bilaterale und multilaterale Expertengespräche zwischen dem Iran und der 4 + 1-Gruppe auf verschiedenen Ebenen in Wien geführt, um eine Einigung über verschiedene Themen zu erzielen.