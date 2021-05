Teheran (IRNA) - Der iranische Film „Metamorphosis in the Slaughterhouse“ wurde beim 22. Bare Bones International Film Festival in den USA mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Zuvor war Javad Daraeis Film auch auf dem Houston International Festival, dem Cyprus Film Festival, der Children's Film Society (Bangladesch), dem Salerno International Film Festival (Italien), dem Riverside International Film Festival (USA) und dem Marbella Film Festival zu sehen. Das 22. Bare Bones International Film Festival fand vom 22. April bis zum 1. März 2021 in Oklahoma statt.