Vorteile der Verbesserung der Teheran-Riad-Beziehungen für die Region

Nach unbestätigten Berichten, dass sich iranische und saudische Beamte im Irak getroffen haben, hat Kronprinz Mohammed bin Salman eine neue Haltung gegenüber dem Iran eingenommen, unabhängig von der Richtigkeit der Nachrichten.

In einem Interview äußerte der Kronprinz von Saudi-Arabien die Hoffnung, dass sich die Beziehungen zwischen Teheran und Riad verbessern würden. Es scheint, dass Saudi-Arabien einen neuen Weg in den regionalen Beziehungen und der Interaktion mit dem Iran beschreitet. Die Route, die von Teheran begrüßt wurde.

Die saudische Außenpolitik war insbesondere in den letzten Jahren weitgehend von den saudischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abhängig.

Mit dem Aufstieg von Donald Trump in den USA und dem Beginn der Sanktionen gegen den Iran entfernte sich Saudi-Arabien von seinem konservativen Ansatz und verfolgte zusammen mit der Trump-Regierung eine aggressive Politik gegen den Iran.

Nachdem Joe Biden in den USA an die Macht gekommen ist und beschlossen hat, zum Atomabkommen zurückzukehren, scheint Saudi-Arabien auch beschlossen zu haben, seine Politik zu überdenken.

In einem kürzlich durchgeführten Fernsehinterview nahm der Kronprinz von Saudi-Arabien einen versöhnlichen Ton an, als er nach dem Iran gefragt wurde, und sagte, er wolle, dass der Iran erfolgreich ist und Fortschritte macht.

Er erklärte, dass die beiden Länder gemeinsame und gegenseitige Interessen für die Entwicklung und Verbesserung der Region und der Welt haben. Inzwischen wiederholte der saudische Kronprinz seine früheren Behauptungen, dass Riads Problem das negative Verhalten des Iran, einschließlich seines Atomprogramms, der Unterstützung illegaler MilitantInnen in einigen Ländern der Region oder seines Programms für ballistische Raketen ist.

Bin Salman sagte auch, dass er sich der Wiederaufnahme der Beziehungen zum Iran nicht widersetzen würde, wenn der Iran die Unterstützung der Militanten in der Region einstellen würde. Saudi-Arabien strebt keine dauerhafte Feindseligkeit gegenüber dem Iran an, aber jede Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern wird an Bedingungen geknüpft sein.

In den letzten Jahren hat der Iran den Nachbarländern wiederholt seine freundschaftliche Hand ausgestreckt und Lösungen und Mechanismen zur Erreichung endogener Sicherheit in der Region bereitgestellt.

Tatsache ist, dass viele Probleme in der Region ungelöst bleiben werden, bis die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran gelöst sind, und die Fortsetzung dieses Prozesses wird den muslimischen Ländern und Nationen der Region tatsächlich hohe Kosten auferlegen.

Es ist wichtig anzumerken, dass das Verhältnis zwischen den beiden großen regionalen Mächten, deren Art von Beziehung tatsächlich die Angelegenheiten der Nationen der Region beeinflusst, nicht von den Beziehungen zu überregionalen Mächten abhängig sein und von diesen beeinflusst werden sollte.