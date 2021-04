'Persischer Golf', ein Name auf dem Höhepunkt der Geschichte

Der 10. Ordibehesht wurde anlässlich des Jahrestages der Befreiung der Insel Hormoz von der ausländischen Besetzung durch 'Imam Qoli Khan' in der Zeit der Safawiden zum Nationalfeiertag des Persischen Golfs ernannt.

Der Persische Golf ist seit vielen Jahren Zeuge der bittersten und schmerzhaftesten Szenen von US-Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich des Passagierfluges Nr. 655 von Iran Air, das von einer amerikanischen Rakete über dem Persischen Golf abgeschossen wurde und alle seiner Passagiere getötet wurden.

Der 10. Ordibehesht, der Nationalfeiertag des Persischen Golfs, wurde als Symbol der Arroganz in der Geschichte des Iran genannt und als Nationalfeiertag des Persischen Golfs registriert. Viele Forscher und Experten sprechen über die Bedeutung dieser Region.

Obwohl die Welt seit vielen Jahren Zeuge der Verzerrung der Wahrheit ist, aber sich die Länder der Welt sollten bewusst sein, dass es unmöglich ist, den Namen der historischen Wahrheit (Persischer Golf) zu löschen, und dieser Name wird für immer bleiben.

Einen Titel zu fälschen ist niemals eine gute Einstellung und ein gutes Werkzeug, um die Identität eines Meeres und seiner Angehörigen für Tausende von Jahren zu löschen.

Der Persische Golf ist seit langem eine wichtige Handelsroute für Iraner, und die Dominanz der iranischen Marine im Persischen Golf und sein umfangreicher Welthandel mit den alten Häfen von Indochina, dem Roten Meer und der Ostküste Afrikas sind unbestreitbar.

Der Name des Persischen Golfs erinnert an den Ruhm, die Größe und die Geschichte der iranischen Kultur und Zivilisation in der Welt. Der Persische Golf ist der Geburtsort von Menschen mit einer langen Geschichte in den Bereichen Grenzmanagement, Schifffahrt und Handel. Händler, die die Verbreitung und den Fortschritt ihrer Arbeit als abhängig von der Existenz von Sicherheit und Ruhe betrachteten trugen während des Krieges und der ausländischen Invasion dieses Landes Militäruniformen und bewachten die Grenzen und die Sicherheit, Ehre, Kultur und Zivilisation dieses Landes.

Der Persische Golf ist ein politischer und wirtschaftlicher Seeweg in der Welt, dessen strategische Position von den Rivalen des Iran im Laufe der Geschichte immer in Betracht gezogen wurde, aber der Name des Persischen Golfs ist ewig und die Welt ist immer Zeuge von Tatsachenverfälschungen. Sie wollten sich ändern diesen Namen und setzen Sie einen falschen Namen darauf.

Historikern zufolge ist der Persische Golf der Ursprung der menschlichen Zivilisation, einer Zivilisation, der die ganze Welt, alle ethnischen und sprachlichen Gruppen in verschiedenen Teilen des islamischen Iran zu verdanken haben, dieses wertvolle Erbe bewacht zu haben. Und der Name des Persischen Golfs erinnert jeden Iraner an den Ruhm, die Größe und die goldene Geschichte der iranischen Kultur und Zivilisation in der Welt.