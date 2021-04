Iran wird seine Partnerländer während des Embargos nicht vergessen

'Seyyed Rasool Mohajer' sagte in einem Interview mit IRNA: "Es ist unsere Politik, ausländischen Investoren zu erlauben, ihre Waren im Iran zu produzieren. Wir müssen ernsthaft auf den Einstieg von Technologie und Fertigung im Inneren achten und dürfen nicht nur Verbraucher sein."

Mit der Erinnerung an einen ausgewachsenen Wirtschaftskrieg fuhr er fort: "Die Regierung und die verschiedenen US-Institutionen versuchen, alle wirtschaftlichen Öffnungen im Iran zu schließen. In diesem Zusammenhang wurden in den letzten Jahren alle iranischen Banken und Schifffahrtsunternehmen sanktioniert, und die Amerikaner haben versucht, iranische Schiffe am Segeln zu hindern."

In Bezug auf die Folgen der Corona-Pandemie für die Weltwirtschaft und ihre folglich für den Iran sagte er, dass wir trotz dieser Bedingungen versucht hätten, unsere Beziehungen zu Nachbarn und wichtigen Ländern wie China, Indien und Russland auszubauen.

Luat Stellvertretender Außenminister für Wirtschaftsdiplomatie ist China der erste Wirtschaftspartner des Iran, auf den 26% unserer Exporte und Importe entfallen, und der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Afghanistan sind die nächstgrößten Importeure iranischer Nichtölgüter.

"Die Beziehungen des Iran zu Russland und China sind originell. Das Außenministerium ist das Flaggschiff für die Unterstützung und Entwicklung dieser Beziehungen, ebenso wie unsere Beziehungen zu Europa originell sind", so er.

Mohajer betonte: "Der Zweck der Sanktionen war es, Druck auf das Volk auszuüben, aber das Volk widersetzte sich tapfer, und dieser Widerstand des Volkes hat dazu geführt, dass unsere Diplomaten bei den Wiener Gesprächen die Oberhand haben."