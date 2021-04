Teheran (IRNA) – Der Sprecher des Außenministeriums kündigte am Donnerstag den Besuch unseres Außenministers in Kuwait und das Treffen von Zarif mit kuwaitischen Beamten an.

Während des Besuchs wird der Außenminister mit kuwaitischen Beamten zusammentreffen und bilaterale Fragen sowie Entwicklungen in der Region erörtern. Während seines jüngsten Besuchs in den Ländern des Persischen Golfs besuchte unser Außenminister Katar, den Irak und den Oman und erörterte bilaterale und regionale Fragen mit den Beamten dieser Länder.