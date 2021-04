Sonderpreis des Texas Film Festival für 'Seven and a Half'

Navid Mahmoudis Film 'Seven and a Half' gewann den Sonderpreis der Jury beim 6. Indie Meme Film Festival in Texas, USA.

Der von Navid Mahmoudi geschriebene und inszenierte und von Jamshid Mahmoudi produzierte Film nahm zusammen mit 16 anderen Filmen aus Südasien am Festival teil und wurde von der Jury anerkannt.

Das Festival fand in Texas statt und der Film 'Seven and a Half' hatte 2 Vorführungen. Danach nahm Navid Mahmoudi nahm online an der Q & A-Sitzung teil und beantwortete Fragen.

Der Film, der beim Australian Film Festival mit dem Golden Gazelle Award ausgezeichnet wurde, ist eine gemeinsame Produktion von Iran und Afghanistan und wurde letztes Jahr beim Busan International Film Festival eröffnet.