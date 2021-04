'The Badger' für den besten Film des Riverside-Festivals nominiert

Der Film 'The Badger', der von Kazem Mollai inszeniert und von Sina Saeidian produziert ist, wurde in seinem neuesten internationalen Auftritt beim 19. Riverside International Film Festival in den USA als bester Film nominiert.

Riverside Film Festival findet jedes Jahr seit 2002 in Kalifornien, USA, in den Bereichen Kino, Kurzfilm, Animation, Dokumentation und Studenten statt.

The Badger wird auch nächsten Monat im Hauptteil des 23. Maryland Film Festivals gezeigt.

Dieser Film handelt von einer Frau namens Soodeh Sharifzadegan, deren Rollen 'Vishka Asayesh' spielt. Sie steht kurz vor ihrer Wiederverheiratung vor einer schwierigen Herausforderung in ihrem persönlichen Leben.