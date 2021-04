Außenminister Zarif in Bagdad

Bagdad (IRNA) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif traf am Montag nach einem Besuch in Katar an der Spitze einer hochrangigen Delegation im Irak ein.

Der Besuch des iranischen Außenministers im Irak wird zwei Tage dauern. Während dieses Besuchs wird Zarif neben seinem Amtskollegen auch andere irakische Beamte treffen. Der Sprecher des irakischen Außenministeriums sagte gestern, dass die Fragen und gemeinsame Interessen mit dem Iran im Mittelpunkt der Treffen und Gespräche von Zarif mit irakischen Beamten stehen würden. In Katar diskutierte Zarif mit den Beamten des Landes wichtige gemeinsame Themen sowie die iranischen Gespräche mit der 4+1-Gruppe. Der Außenminister soll auch mit Vertretern der Region Kurdistan zusammentreffen.