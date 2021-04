Zarif trifft sich mit seinem katarischen Amtskollegen

Das Zentrum für öffentliche und mediale Diplomatie des Außenministeriums gab am Sonntag bekannt, dass Mohammad Javad Zarif sich mit dem katarischen Außenminister Mohammed Abdul Rahman Al Thani traf und bilaterale Beziehungen sowie regionale und globale Fragen erörterte.

Hamid Reza Dehghani, der iranische Botschafter in Katar, sprach über die Bedeutung des Besuchs des Außenministers in diesem arabischen Land und sagte: "Zarifs Besuch in Doha am Sonntag ist im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu Katar, insbesondere nach den jüngsten Entwicklungen in der Region und der Welt, sehr vielversprechend."

Der Außenminister reiste am Sonntag in den Irak und nach Katar, um sich mit Beamten dieser Länder zu treffen.

Laut dem Sprecher des Außenministeriums findet die Reise nach Katar und in den Irak im Rahmen der Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, regionaler und überregionaler Gespräche, statt.