Teheran (IRNA) - Am Sonntag wird Außenminister Mohammad Javad Zarif an der Spitze einer Delegation in den Irak und nach Katar reisen, um sich mit Vertretern beider Länder zu treffen.

Saeid Khatibzadeh kündigte am Sonntag den Besuch des Außenministers der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, in Katar und im Irak an. Es werden Reisen in beide Länder unternommen, um interregionale Beziehungen sowie regionale und überregionale Gespräche zu entwickeln. Der Außenminister unseres Landes wird sich mit hochrangigen Beamten in beiden Ländern treffen und Meinungen austauschen.