Irans Gewichtheber erhält bei den Asienmeisterschaften 2021 die Bronzemedaille

Teheran (IRNA) - Der iranische Gewichtheber Sohrab Moradi in der 96-kg-Kategorie gewann am letzten Freitag die Bronzemedaille bei den derzeit in Usbekistan stattfindenden Asian Weightlifting Championships.

Er hob 170 kg im Reißen und gewinnt bei diesen Wettbewerben die Bronzemedaille. Er hob insgesamt 385 kg und belegte den dritten Platz. Die Athleten aus Südkorea (395 kg) und China (390 kg) haben den ersten und zweiten Platz erreicht.