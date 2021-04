Asienmeisterschaften in Usbekistan: Irans Gewichtheber gewinnt die Goldmedaille

Teheran (IRNA) - Der iranische Gewichtheber Kianoush Rostami in der Gewichtklasse von 89 kg erhielt am Donnerstag in Usbekistan eine Silbermedaille bei den Asian Weightlifting Championships (AWC).

Die Gewichtheber aus Kasachstan und Usbekistan haben auch die Siber- und Bronzemedaille der Kategorie von 89 kg gewonnen. Die Asienmeisterschaft begann am 17. April in Taschkent, Usbekistan.