Auslandsinvestitionen in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar im iranischen Bergbausektor

Teheran (IRNA) - Der Leiter der Kommission für Bergbau und Mineralindustrie der iranischen Kammer sagte: „Während seit Beginn der Bergbauaktivitäten in unserem Land 50 Milliarden US-Dollar in diesen Sektor investiert wurden, wird das Interesse von Ausländern, insbesondere der Chinesen, 80 Milliarden US-Dollar in diesen Sektor zu investieren, sehr gut sein.“

In Bezug auf das umfassende Dokument der iranisch-chinesischen Zusammenarbeit sagte Bahram Shakouri: „China hat als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt viele Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen und neben einem großen Verbrauchermarkt auch einen großen Produktionsmarkt.“ „Die Beziehung zu China hat für uns Iraner mehr wirtschaftliche Vorteile als für die Chinesen“, fügte er hinzu. „Der nach der Unterzeichnung des umfassenden Dokuments der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern geschaffene Raum sollte so genutzt werden, dass bei künftigen Verhandlungen mit anderen Ländern die Sanktionen aufgehoben werden und wir bessere Interaktionen mit der Welt haben”, betonte er. „Einer der wichtigsten Punkte bei bilateralen Verträgen und Kooperationen ist die Nutzung leerer Kapazitäten und ausländischer Investitionen“, sagte Shakouri. „Jedes Land, das sein globales Potenzial in diesem Bereich nutzen und ausländische Investitionen anziehen kann, kann für seine wirtschaftliche Entwicklung davon profitieren“, stellte er fest.