Teheran (IRNA) - Um an den Asian Weightlifting Championships sowie an den olympischen Qualifikationswettbewerben teilzunehmen, reiste die iranische Gewichtheben-Nationalmannschaft am Montag nach Taschkent.

Sohrab Moradi, Ali Davoudi und Kianoush Rostami sind drei iranische Gewichtheber, die an den Wettbewerben in Tokio teilnehmen werden, wenn sie bei diesen Wettbewerben erfolgreich sind.