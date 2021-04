Die IAEO bestätigt, dass Iran mit einer Urananreicherung von 60% begonnen hat

Teheran (IRNA) - Der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik bei internationalen Organisationen in Wien gab bekannt, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in einem am Samstag veröffentlichten Bericht bestätigt hat, dass der Iran damit begonnen hat, Uran mit einer Reinheit von bis zu 60% anzureichern.

Nach einer Explosion in der iranischen Atomanlage Natans hat Teheran den Beginn seiner Urananreicherung auf 60 Prozent angekündigt. Der stellvertretende Außenminister Irans, Seyyed Abbas Araghchi, sagte zuvor in einem Interview über die Übermittlung eines Schreibens an die Internationale Atomenergiebehörde: „In diesem Brief haben wir angekündigt, mit einer 60% igen Anreicherung zu beginnen.“ Die jüngste Entscheidung des Iran wurde als Reaktion auf die Sabotage und den nuklearen Terrorismus des zionistischen Regimes in Natanz getroffen, auf die die Weltmedien reagiert haben. In der Atomanlage Natans im Zentrum des Iran hatte es am Wochenende einen Zwischenfall gegeben.