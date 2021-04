Rohani versichert, dass seine Regierung die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen immer verteidigt hat

„Eines der Kriterien, die wir in der elften und zwölften Regierung berücksichtigt haben, war, dass Frauen, Jugendliche, ethnische Gruppen und religiöse Minderheiten die Möglichkeit und die Bedingungen haben, in der Gesellschaft zu arbeiten“, sagte Hassan Rohani am Samstagabend.

„Die Frauen spielten eine wichtige Rolle im Kampf gegen dieses Virus. Sie versuchten es sowohl im Krankenhaus als auch in der Familie. Es war sehr harte Arbeit und alle Menschen, die gegen dieses Virus arbeiten, stehen unter Druck“, fügte er hinzu.

„Die Frauen haben viele Talente. Wir müssen die Möglichkeiten von Frauen im Handwerk oder bei anderen Aktivitäten nutzen, damit sie finanziell gestärkt werden können“, betonte er.

Rohani zeigte sich zufrieden mit der aktiven Präsenz von Frauen in verschiedenen Sektoren und sagte: „Ich bin sehr froh, dass Frauen in verschiedenen Sektoren aktiv sind.“