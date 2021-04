Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums kündigte den Besuch des Außenministers Mohammad Javad Zarif in Indonesien am Sonntag an.

Während des Besuchs wird Zarif mit indonesischen Beamten zusammentreffen, um Fragen im Zusammenhang mit bilateralen Beziehungen und andere Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern.