Irans Produktionskapazität für Petrochemie erreicht 40 Milliarden US-Dollar

Bijan Namdar Zanganeh fügte hinzu, dass sich die Regierung verpflichtet habe, im Jahr 2020 25 Millionen Tonnen petrochemische Produktion zu erreichen.

Der iranische Präsident hat am Donnerstag vier nationale Projekte der petrochemischen Industrie mit einem Investitionswert von 1.023 Millionen US-Dollar per Videokonferenz eingeweiht, die Arbeitsplätze für 850 Menschen schaffen werden.

Petrochemisches Projekt zur Gewinnung von Ethan der Raffinerie Parsian Sepehr in der Stadt Mehr,die Ethantrennung der Parsian Sepehr-Raffinerie in der Stadt Assaluyeh, die erste Produktionsanlage für Polypropylen-Katalysatoren in Shazand und die erste Produktionseinheit für schweres Polyethylen in Shazand sind 4 nationale Projekte der petrochemischen Industrie, die heute in Betrieb genommen wurden.