Vier nationale Projekte der iranischen Petrochemie in Betrieb genommen

Petrochemisches Projekt zur Gewinnung von Ethan der Raffinerie Parsian Sepehr in der Stadt Mehr,die Ethantrennung der Parsian Sepehr-Raffinerie in der Stadt Assaluyeh, die erste Produktionsanlage für Polypropylen-Katalysatoren in Shazand und die erste Produktionseinheit für schweres Polyethylen in Shazand sind 4 nationale Projekte der petrochemischen Industrie, die heute in Betrieb genommen wurden.

Mit der vollständigen Eröffnung von Projekten der petrochemischen Industrie wird die Kapazität dieser Industrie im Land auf 100 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt.

Laut dem CEO der National Petrochemical Company hatte die Kapazität dieser Industrie bis Ende des Jahres 1399 90 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht.