Teheran (IRNA) - Die Trainerin der Tennisteams der Frauen, Farnaz Fasihi, betonte am Mittwoch, dass rund 60 iranische Spielerinnen in der Kategorie U-18 in der Weltrangliste erscheinen.

Im Gespräch mit IRNA lobte Fasihi die Wettbewerbsfähigkeit und Professionalität der iranischen Tennisteams der Frauen im Vergleich zur Vergangenheit. „Tennis hat keine kurzfristigen Ergebnisse, daher hoffe ich, dass es in den kommenden Jahren weitere Erfolge geben wird“, fügte sie hinzu.