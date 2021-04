Teheran (IRNA) - In einem Telefonat mit seinem irakischen Amtskollegen betonte der iranische Präsident die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu entwickeln und zu vertiefen, und erklärte: „Wir betrachten die Sicherheit des Irak als unsere Sicherheit und lehnen jegliche ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder in der Region ab.“

In einem Telefongespräch mit dem irakischen Präsidenten Barham Salih gratulierte Hassan Rohani der Regierung und der Bevölkerung des benachbarten muslimischen Landes zur Ankunft des heiligen Monats Ramadan und erklärte die Unterstützung der Islamischen Republik für Stabilität, Sicherheit, Unabhängigkeit und territoriale Integrität des Irak. „Die Stärkung der Würde und Autorität sowie die Stärkung der Unabhängigkeit des Irak und die Förderung des regionalen und internationalen Status dieses Landes haben für uns einen besonderen Stellenwert“, fügte Rohani hinzu. Er nannte den Irak einen guten Freund und Nachbarn des Iran und betonte die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen, insbesondere in der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit, zu entwickeln und zu vertiefen. „Teheran und Bagdad können durch die Entwicklung einer bilateralen und regionalen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der regionalen Entwicklung spielen“, betonte er. „Wir lehnen jegliche ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak ab und betrachten dies zum Nachteil dieses Landes und der gesamten Region, und wir glauben, dass die Sicherheit der Region von den Ländern der Region selbst gewährleistet werden muss“, sagte Hassan Rohani. „Die Amerikaner haben in der Region immer eine zerstörerische Rolle gespielt, und die Anwesenheit amerikanischer Truppen in der Region hat nicht dazu beigetragen, Frieden und Stabilität herzustellen“, fuhr Rohani fort. In diesem Telefongespräch gratulierte der irakische Präsident Barham Salih der Regierung und dem iranischen Volk zum heiligen Monat Ramadan. In diesem Telefongespräch gratulierte der irakische Präsident Barham Saleh der Regierung und dem iranischen Volk zum heiligen Monat Ramadan. Er betrachtete die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran als strategisch und sich entwickelnd und betonte angesichts der langjährigen kulturellen und historischen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern die Stärkung und Festigung der Beziehungen in allen Bereichen, insbesondere in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. „Die irakische Regierung ist entschlossen, alle Abkommen in verschiedenen Bereichen zwischen den beiden Ländern ernsthaft zu verfolgen und umzusetzen, was sowohl den Ländern als auch der Region zugute kommt“, stellte er fest. „Die Entscheidung der irakischen Regierung, die Präsenz ausländischer Truppen in diesem Land zu beenden, ist ernst, und in dieser Hinsicht wurden strategische und kontinuierliche Verhandlungen mit den Amerikanern geführt, die fortgesetzt werden, bis das endgültige Ergebnis erreicht ist“, schloss er.