Lawrow: Alle Anti-Iran-Sanktionen müssen bedingungslos aufgehoben werden

Sergej Lawrow in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mohammad Javad Zarif am Dienstag sagte als Antwort auf die Frage der IRNA, 'wie Russland als Schlüsselmitglied des UN-Sicherheitsrates zu den Wiener Gesprächen und der Rückkehr der Vereinigten Staaten in den JCPOA steht': "Unsere Position ist ganz klar und alle Sanktionen gegen den Iran müssen bedingungslos aufgehoben werden, und ich hoffe, dass die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran zu mehr Zusammenarbeit führen wird."

Russlands Außenminister hat erklärt, die einzige Möglichkeit, das Atomabkommen wiederzubeleben bestehe darin , dass die Vereinigten Staaten zu ihren vollen Verpflichtungen zurückkehren und in Übereinstimmung mit den Resolutionen des Sicherheitsrates und der Vereinten Nationen handeln.

Lawrow betonte, dass zur Erhaltung von JCPOA beide Seiten vollständig und eindeutig nach ihm zurückkehren müssen, "Wir bemühen uns, den Amerikanern bei der Rückkehr und den Iranern bei der Wiederaufnahme ihrer Verpflichtungen zu helfen."

"Wir betrachten die Moral der iranischen Seite in dieser Hinsicht als positiv", erklärte der russische Außenminister.