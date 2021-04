Maas: Entwicklungen in Natanz für die Wiener Gespräche nicht konstruktiv

"Die Nachrichten, die wir aus Teheran hören, insbesondere über Atomanlage Natanz, sind kein konstruktives und positives Thema", sagte Mass.

Er fuhr fort: "Die Wiener Gespräche werden kein einfacher Prozess sein, aber bisher haben die Teilnehmer konstruktive Positionen gesehen."

Es war am Sonntag in der Atomanlage Natanz zu einem Stromausfall gekommen. Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen, und es seien keine giftigen Stoffe ausgetreten, teilte der Iran mit.

Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums war dieser Terrorakt in seinem Kern, der zu einer menschlichen Katastrophe hätte führen können, also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. "Auf diese Aktion müssen unterschiedliche Antworten gegeben werden. Einige Antworten gehen an internationale Behörden", fuhr er fort.

Der iranische Außenminister und Repräsentant in New York kümmern sich um dieses Thema und Maßnahmen werden heute oder morgen bekannt gegeben.