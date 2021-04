Die Zusammenarbeit von Russland und Iran hilft, regionale Stabilität und internationale Entwicklung aufrechtzuerhalten

Der russische Außenminister 'Sergei Lavrov' am Vorabend der Reise in die Islamische Republik Iran bezeichnete in einem Interview mit der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA) die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau in verschiedenen Bereichen, einschließlich Politisches, kommerzielles und wirtschaftliches als heranwachsend und betonte, dass die Entwicklung der Beziehungen zum Iran eine der Prioritäten der russischen Außenpolitik ist.

Der Politiker und erfahrener russischer Diplomat, der seit langen Jahren die Außenpolitik des Landes führt, hat darauf geplant in einem Treffen mit Mohammad Javad Zarif, dem iranischen Kollegen Wege zu untersuchen, um Russland- und Iran-Beziehungen in der Zukunft zu konsolidieren.

Der russische Außenminister sagte der IRNA-Nachrichtenagentur, dass Russland und der IRAN-Zusammenarbeit bei Aufrechterhaltung der regionalen Stabilität und in einer breiteren Perspektive, der internationalen Entwicklung auf der Grundlage der Prinzipien der Ländercharter der Vereinten Nationen hilft.

Der 71-jährige Außenminister, der widerholt nach Iran gereist ist, antwortete in diesem Gespräch auf die Fragen von IRNA-Korreapondent in Moskau über seine Reiseziele in Iran und die bilateralen Beziehungen in regionalen und internationalen Ebene sowie Geschäfts- und wirtschaftlichen Kooperationen.

IRNA: Was sind Ihre wichtigsten Reiseziele in Iran? Wie wird der Vertrag über gegenseitige Beziehungen und Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran im März 2001 über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beeinflussen?

Lavrov: Die Entwicklung von Beziehungen zum Iran ist eine der Prioritäten der russischen Außenpolitik. Vor 20 Jahren am 12. März 2001 wurde der Vertrag von den Präsidenten der beiden Länder in Moskau unterzeichnet.

Beide Seite bestätigten die gegenseitige Anhaftung der Beziehungen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gleichheit und des gegenseitigen Vertrauens.

Diese Zusammenarbeit war derzeit aktiv und umfassend und Beziehungen in politischen, kommerziellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und anderen Domänen werden konsolidiert.

In dieser Hinsicht möchten ich während des Gesprächs mit Mr. Mohammad Javad Zari die Wege diskutieren, um die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran in der Zukunft zu stärken.

IRNA: Iran und Russland haben eine besondere Strategie und Position in der Region, insbesondere in der Entwicklung des Nord-Süd-Korridors. Was sollen die beiden Länder für dieses Projekt tun und was sind auf diese Weise mögliche Hindernisse? Wie wirkt sich dieses Projekt regionale und globale Transfers aus?

Lavrov: Das nachhaltige Wachstum der Geschäftszusammenarbeit hängt stark von den entwickelten logistischen Beziehungen ab. Internationaler Versandkorridor "Nord-Süd" - ist ein positives Beispiel für eine multilaterale Zusammenarbeit. Dieser Korridor ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt in der Region, in dem die nützliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern erhöht wird.

Wir erwarten, dass in Zukunft der Nord-Süd-internationale Transportkorridor die Grundlage für die Schaffung eines integrierten Transports und des wirtschaftlichen Raums von der Südküste des Iran in die nördlichen Städte Russlands wird.

Dies ist wichtig, insbesondere nach dem jüngsten Vorfall, der den Suez-Kanal blockiert und sichere Bodenwege, um Sendungen zu transportieren erforderte.

IRNA: Es scheint, dass die neue US-Regierung auf andere Weise Donald Trump-Politik setzt. Was ist Ihre Meinung dazu? Und was können unsere Länder handeln, um den einseitigen Ansatz der US-Regierung zu verhindern?

Lavrov: Aus unserer Sicht ist das Hauptproblem, dass Washington seine fehlerhafte Politik d.h. die Aufrechterhaltung der globalen Herrschaft, die Anfang 1990 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann, nicht ignorieren kann.

Heute ist es für alle jedoch klar, dass eine solche Politik nicht konstruktiv ist, insbesondere ist der objektive Trend, eine fairere Weltordnung zu schaffen, demokratischer, und infolge der stabileren Multi-Polarn-Weltordnung, vor unseren Augen mächtig.

Inzwischen verwies es sich auf das Phänomen des beispiellosen Drucks, den der Westen in die Regierungen mit unabhängiger Inlands- und Außenpolitik über ihre nationale Interessen bringt.

Die meisten Mitglieder der internationalen Gemeinschaft unterstützen die Notwendigkeit der Entwicklung von zwischenstaatlichen Zentren auf der Grundlage von internationalem Recht, gegenseitigem Respekt und Interesse an einander.

IRNA: Der Iran hat wiederholt gesagt, dass sie niemals neigen, um Nuklearwaffen zu haben. Die Vereinigten Staaten hinterließen den Atomabkommen und führten in Bezug auf den Iran schwere Sanktionen an. Haben die internationale Gemeinschaft und Russland etwas vor, um sich mit US-Sanktionen umzugehen?

Lavrov: Die russische Seite glaubt, dass es keine vernünftige Alternative gibt. Wie Herr Wladimir Putin wiederholt den effektivsten Weg zur Aufrechterhaltung des JCPOA, genauer Verpflichtungen durch Unterzeichnerländer erklärte.

Vor allem ist gehofft, dass die Hindernisse, die Vereinigten Staaten über den Atomabkommen und die Entschließung des Sicherheitsrats 2231-Resolution geschaffen haben, entfernt werden. Dies schafft die Bedingungen für die Rückkehr des Iran zur Umsetzung von "Nuklearangeboten" in Bezug auf die Transparenz und die Struktur des iranischen Atomprogramms.

Unsere Position gegen die Sanktionspolitik von Washington hat sich nicht geändert. Wir sind immer noch gegen einseitige Einschränkung, die die arme Leute der Gemeinschaft trifft.

Russland erhebt das Problem in internationalen Tribünen, einschließlich der Vereinten Nationen, und wir sehen, dass unsere Position in der internationalen Gemeinschaft große Unterstützung hat.