Salehi: Iran ist führend in der Quantentechnologie in Westasien

'Ali Akbar Salehi' sagte am Montag am Rande der Einweihung des Nationalen Zentrums für Quantentechnologien bei der Atomenergieorganisation auf dem Gelände von Shahid Shahriari: "In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um diese Laboratorien einzurichten und die in diesen Labors installierte Ausrüstung wird heute von der iranischen Nation in Betracht gezogen".

Er nannte das Gebiet der Quantentechnologie ein sehr wichtiges Gebiet und fuhr fort: "Wenn wir diese Technologie vergleichen wollen, ist es wie die Entwicklung der Welt mit Elektrizität und der Welt ohne Elektrizität oder die Entwicklung der Kommunikation in den letzten Jahrzehnten mit vor 50 Jahren."

"Wir haben Verträge mit Universitäten unterzeichnet. Wir rüsten Universitäten aus und stellen Ressourcen für Postdoktoranden, Doktoranden und sogar auf Meisterebene bereit. Vorausgesetzt, diese Universitäten bewegen sich in Richtung der vom Quantenzentrum der Atomenergieorganisation benannten Projekte.

"Wir investieren in Technologie", sagte er. "Natürlich wird die erforderliche Investition erheblich sein, aber wir werden nach besten Kräften in die wichtigsten Bereiche investieren und die Ausrüstung dieses Zentrums wird jeden Tag hinzugefügt."

Der Leiter der Atomenergieorganisation sagte, dass die Investitionen in das Quantenfeld der Welt täglich zunehmen. Laut ihm ist Iran bis heute allen anderen Ländern Westasiens voraus.